بوتين: مستعدون لضمان نقل الحبوب الأوكرانية إذا أزالت كييف الألغام البحرية

كتبت: نهال أبو السعود

اكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لضمان نقل الحبوب الأوكرانية دون عوائق، مشيرا ‏الى أن موقف كييف غير بناء بما فيه الكفاية، وفقا لسي ان بي سي.‏

وقال بوتين، خلال قمة دول "بريكس": "أصبح تأمين المركبات التي تنقل الحبوب والشحن البري ‏والمدفوعات المصرفية بموجب العقود التجارية وما إلى ذلك، أكثر تعقيدًا. في الوقت نفسه، يتم تضخيم ‏هستيريا بشكل مصطنع بشأن توقف نقل الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود"‏

وأضاف: "بالمناسبة، وفقًا لتقديراتنا والتقديرات الأمريكية، هذا (حجم الحبوب) حوالي خمسة أو ستة ‏ملايين طن من القمح بالإضافة إلى سبعة ملايين طن من الذرة، هي شيء ما، ولكن، على الصعيد العالمي، ‏بالطبع، هذا لا يحل أي مشاكل في سوق الحبوب العالمية".‏

وتابع: "أريد أن أؤكد مرة أخرى، أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية من أراضي هذا البلد، وهي ‏مستعدة لضمان المرور الحر للسفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية، إذا قام الجيش الأوكراني بالطبع ‏بتطهير موانئ الشحن والمنطقة المائية المجاورة".‏

تتهم روسيا سلطات كييف بزرع الألغام في البحر الأسود ما يعيق حركة سفن الشحن هناك موضحة أن ‏أوكرانيا حرقت عمداً مخازن للحبوب في ميناء ماريوبول، من أجل إلقاء اللوم على موسكو‎.‎

العقوبات على روسيا، التي فرضتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في ‏أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول ‏النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود‎.‎