بوتين : مستعدون لتزويد العالم بـ50 مليون طن من الحبوب

كتب محمد جمال

أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى أن التضخم ارتفع في دول الغرب نتيجة لسياساتهم الاقتصادية غير المسؤولة، وقال بوتين في اجتماع بتنسيق بريكس بلس إن روسيا ستكون قادرة على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية حيث يتوقع أن يكون محصول الحبوب وفيرا في البلاد.

واتهم بوتين الغرب بتهويل الوضع مع الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع وروسيا لا تعرقل تصديرها.

واكد الرئيس الروسي إن بعض الدول تسعى باستمرار إلى استبدال الهيكل الأمني ​​ببعض القواعد.

وقال بوتين في اجتماع بتنسيق بريكس بلس: "من أجل الحفاظ على هيمنتها، تسعى بعض الدول باستمرار إلى استبدال الهيكل العالمي الحالي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد. ما هي القواعد؟ من اخترع هذه القواعد غير واضح".

ووفقًا له، فإن محاولات تقييد تطور الدول غير المستعدة للعيش بهذه القواعد التي اخترعها شخص ما، والاستخدام المتهور لأدوات العقوبات غير المشروعة، بالإضافة إلى عواقب جائحة فيروس كورونا، أدت فقط إلى تفاقم الأزمة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "الزيادة الحادة في التضخم لم تحدث بالأمس - إنها نتيجة عدة سنوات، كانت نتيجة سنوات عديدة، وأنا أؤكد على ذلك، سياسة الاقتصاد الكلي غير المسؤولة لدول مجموعة السبع سببت أيضا ارتفاع سريع في أسعار الغذاء والطاقة"، وفقا له، هذا ليس نتيجة الأشهر الأخيرة وليس نتيجة لعملية عسكرية خاصة لحماية دونباس".

كما أكد الرئيس الروسي أن صيغة بريكس بلس مفيدة بسبب تقارب مواقف الدول المشاركة التي تدعو إلى التجارة الحرة والتعددية القطبية.