انتشال جثة غريق من مياه ترعة بنجع حمادى

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الجمعة، من انتشال جثة غريق من ترعة قرية زلتيم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوجود غريق في قرية زليتم بنجع حمادي، وتبين غرق يوسف عبد المبدى يوسف، 18 عاما، وانتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى
غريق -ارشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الجمعة، من انتشال جثة غريق من ترعة قرية زلتيم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
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