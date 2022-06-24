وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6 ملايين و529 ألفا و15 شخصا، مضيفا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و851 ألفا و910 أشخاص حتى اليوم.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23 مليونا و336 ألفا و111 شخصا حتى اليوم، لافتا إلى 1005 أشخاص تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1201 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية