وقال مستشار رئيس الوزراء المجري، بالاج أوربان -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الجمعة: إنه كلما زادت العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، زاد إلحاق الضرر بالكتلة بأكملها، وستكون أوروبا في النهاية "الطرف الخاسر" بسبب المشاكل الاقتصادية، مضيفا أن بلاده تدعو الاتحاد إلى وقف هذا المسار.

وأوضح أوربان أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى نقطة تؤكد أن استمرار الاستراتيجية الحالية، سينتهي بشكل سيء بالنسبة لأوروبا، مشددا على أن الوقت الراهن يتطلب التفكير في المفاوضات لوقف إطلاق النار والسلام والدبلوماسية.