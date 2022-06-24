اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:44 م
الكنيسة تحتفل اليوم بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بالأنبا رويس، وذلك فى يوم الثلاثاء 25 من يونيو عام 1968، وفى السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس البابا الـ116 للكنيسة.

 

وأقيم لهذه المناسبة ولمناسبة عودة رفات القديس مرقس الرسول من روما، بعد أن ظل في مدينة البندقية بإيطاليا 11 قرنًا، حيث حمل البابا كيرليس صندوق الرفات، وأتى به إلى دير الأنبا رويس والمقامة على أرضه الكاتدرائية المرقسية الجديدة التى افتتحها البابا.

 

وفى اليوم السابق مباشرة، وضع البابا رفات مارمرقس على مائدة في منتصف شرقية هيكل الكاتدرائية الجديدة، وظل كذلك طوال مدة القداس الحبرى الحافل الذى رأسه البابا كيرلس وبعد القداس نزل البابا فى موكب رسمى يحمل صندوق الرفات إلى المزار المعد له تحت الهيكل الكبير، ووضع الصندوق في جسم المذبح الرخامي القائم في وسط المزار، وغطى بغطاء رخامي ومن فوقه مائدة المذبح وأنشدت فرق مختلفة ألحانًا مناسبة تحية لمارمرقس بسبع لغات مختلفة، وكان يوما سعيدًا من أسعد الأيام التي شهدتها مصر وكنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية.

 

وأقيم احتفال ديني كبير رأسه البابا كيرلس السادس، وشهده الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا، وعدد كبير من رؤساء الأديان ومندوبي الكنائس في كل العالم، كان من بينهم البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك إنطاكية، وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكاتدرائيه المرقسيه

البابا كيرلس السادس



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