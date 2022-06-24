وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، تعليقًا على قرار بروكسل بمنح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - "إن هذا شأن أوروبي داخلي"، مٌشددًا على ضرورة ألا تلحق كل هذه الإجراءات ضررًا أكبر بعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي، والتي "بالفعل في أدنى مستوى لها".



وأضاف أن "مولدوفا، التي تريد أن تكون أوروبية أكثر من الأوروبيين أنفسهم، وماضية في طريقها لتلبية المتطلبات التي تؤهلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، للأسف، تبدو وكأنها تربط وضعها الجديد بالخطاب والسياسات المعادية لروسيا".



وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الخميس، موافقة قادة الدول الأوروبية الـ27 على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار واصفًا إياه بأنه "لحظة فريدة وتاريخية".



يُذكر أن زيلينسكي أعلن، في 28 فبراير الماضي، أنه وقّع طلبًا رسميًا بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث طلب من الاتحاد الأوروبي السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية "على الفور، بموجب إجراء خاص، لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة تدخل القوات الروسية".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.