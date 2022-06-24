القبض على المتهمين بسرقة محطة وقود بالإكراه فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بسرقة إحدى محطات تمويل السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية بالقليوبية، حيث تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من (مدير إحدى محطات تمويل السيارات الكائنة بدائرة المركز)بدلوف شخصان (ملثمان) يحمل كل منهما سلاح نارى ( فرد محلى) داخل المحطة، وقيامهما بتهديد (4) عمال بالمحطة وسرقة (مبلغ مالى) من داخلها، والاستيلاء على (3 هواتف محمولة خاصة بالعاملين) وهروبهما بدراجة نارية خاصة بأحد العاملين بالمحطة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية – الغربية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتخطيط من اثنين من المتهمين (يقطنان بالقرب من المحطة) للاستيلاء على المبالغ المالية الـمُحصلة كإيراد يومى للمحطة ومتعلقات العاملين بها كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح النارى، وتم بإرشادهم ضبط ("2 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار – الدراجة النارية" المستخدمين فى ارتكاب الواقعة – الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين - هواتف العاملين المُستولى عليها – جزء من المبلغ المالى المُستولى عليه )، كما أضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.