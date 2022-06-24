اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 02:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تكشف فوائد مبادرة صحة الأم والجنين للمستفيدين بخدماتها

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:00 ص
الصحة تكشف فوائد مبادرة صحة الأم والجنين للمستفيدين بخدماتها وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التى تنفذها وزارة الصحة عن الخدمات التى تقدمها للأم والجنين والتى تتضمن: 
 
1- الكشف والتحاليل والعلاج بالمجان ويتم فى سرية تامة 
 
2- رعاية متكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة بـ42 يوما 
 
3- الخدمات متوفرة فى مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.
 
وقالت المبادرة إن التحاليل التى تقدمها تشمل: تحليل السكر والضغط وتحليل الزهرى وتحليل فيروس الالتهاب الكبدى "ب" وتحليل فيروس نقص المناعة البشرى.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن العلاج يصرف بالمجان، ومواعيد العمل فى المبادرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.
 
مبادره صحه الام
مبادرة صحة الأم

 


الصحة

صحة الام والجنين

التحاليل الطبية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة