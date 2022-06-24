الصحة تكشف فوائد مبادرة صحة الأم والجنين للمستفيدين بخدماتها

كشفت مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التى تنفذها وزارة الصحة عن الخدمات التى تقدمها للأم والجنين والتى تتضمن:
1- الكشف والتحاليل والعلاج بالمجان ويتم فى سرية تامة
2- رعاية متكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة بـ42 يوما
3- الخدمات متوفرة فى مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.
وقالت المبادرة إن التحاليل التى تقدمها تشمل: تحليل السكر والضغط وتحليل الزهرى وتحليل فيروس الالتهاب الكبدى "ب" وتحليل فيروس نقص المناعة البشرى.
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن العلاج يصرف بالمجان، ومواعيد العمل فى المبادرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.
مبادرة صحة الأم
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