وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن وزارة الصحة تراقب معدل النسب الموجبة من الفحوصات"، موضحا أن النسب الموجبة من الفحوصات متحركة بسرعة كبيرة، حيث كانت قبل يومين 6% وأصبحت 9% واليوم 14%، بينما كانت قبل أسبوع 3%.



وأضاف عبد الأمير أن هذا الارتفاع خطير، ويمثل الدخول بموجة خامسة قد تكون قاسية.. مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات هو عدم أخذ اللقاح لنسبة كبيرة من المواطنين.



ودعا المواطنين غير الملقحين أو الذين تلقوا جرعتين إلى التوجه للتلقيح سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة لتفادي الإصابات.. موضحا أن الحالات الشديدة للمصابين التي تم تسجيلها هي لأصحاب الأمراض المزمنة.