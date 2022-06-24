السيطرة على حريق نشب داخل حوشين دون إصابات بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بحوشين بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج وأمتد لحوش مجاور بسبب تطاير شرر من فرن بلدى دون حدوث إصابات او خسائر فى الأرواح.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بحوشين بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه ومنع إمتداده للمنازل والاحواش المجاورة ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما تبين نشوب حريق بحوش دائرة مركز طما، حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك عبود ع م 65 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز وإمتد لحوش مجاور ملك سعد ع أ 58 سنة مزارع ويقيم دائرة المركز وتم الدفع بــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال المالكين قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول ، ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.