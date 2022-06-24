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السكة الحديد تغير مواعيد قيام ووصول 5 قطارات بالوجه القبلى غدا

الجمعة، 24 يونيو 2022 07:30 ص
السكة الحديد تغير مواعيد قيام ووصول 5 قطارات بالوجه القبلى غدا السكة الحديد - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تغير هيئة السكة الحديد غدا، السبت، مواعيد عدد من قطارات الوجه القبلى، بناء على رغبة الجمهور، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير، وجاءت المواعيد الجديدة كالآتى: 
 
1. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 (ثالثة مكيف) أسوان / القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.
 
2. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 (تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40. 
 
3. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 (تحيا مصر) نجع حمادى / سوهاج، حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50.
 
4. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 (تحيا مصر) سوهاج / أسيوط، حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.
 
5. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 (تحيا مصر) أسيوط / المنيا، حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25. 

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