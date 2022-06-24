اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تعلن قصر أداء العمرة على الحجاج فقط

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:01 م
السعودية تعلن قصر أداء العمرة على الحجاج فقط الحجاج ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الجمعة، قصر أداء العمرة على الحجاج، بداية من اليوم الجمعة، وذلك تسهيلا لضيوف الرحمن وتخفيفا عليهم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أنه ابتداء من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، على أن يتاح الحجز مجددا عبر تطبيق "اعتمرنا" اعتبارا من يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1443. 

يذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى كثفت  اليوم الجمعة، خدماتها التنظيميةَ فى إدارة الحشود البشرية بشكل يومى لتسهيل حركة المصلين وضيوف الرحمن عند زيارتهم للمسجد النبوى خصوصاً فى التفويج للزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة.

وهيأت الوكالة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - جميع مرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل الخدمات فيها بدء بفتح الأبواب البالغ عددها 100 باب و36 سلماً كهربائياً وعادياً، وكذلك الإشراف عليها ونظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته، وكذلك توفير ماء زمزم المبرد وتشغيل الإنارة والصوت والتكييف وجميع الخدمات فيه وتسخير كافة التقنيات والتطبيقات الذكية لتطوير منظومة الخدمات والأعمال المقدمة وتسهيل تنقّل الزوار عبر عربات الجولف والعربات المتنقلة وتقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية، ليؤدي حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي فروضهم في جو من الخشوع والطمأنينة والراحة.

كما تقوم إدارة تنظيمِ الزيارة والتفويج التابعة للإدارة العامة للحشود بتجهيز المسارات المؤدية إلى الروضة الشريفة بهدف تنظيم دخول الزوار بسلاسة لأداء الزيارة، والتأكد من تصاريح الدخول عند نقطة الفرز المؤدية إلى الروضة الشريفة من خلال أجهزة مخصصة لقراءة " الباركود " إلى جانب تجهيز وترتيبَ مواقع انتظار الزائرين قبيل دخولهم للروضة الشريفة والإشراف على تنظيم 650 زائرا داخل الروضة الشريفة خلال الفوج الواحد وترتيب آلية دخولهم وخروجهم.

 


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