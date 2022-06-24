الداخلية التونسية تكشف عن محاولات إرهابية لاستهداف مقرات حساسة

إيمان حنا

أكدت وزارة الداخلية التونسية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أنه تم إحباط عملية إرهابية أمس، حاول من خلالها شخص استهداف أحد المقرات الحساسة، وقد تم إحباطها وإيقاف المتورط فيها وحجز أداة الجريمة. وفق "موازييك ".

يذكر أن مصادر مطلعة اكدت أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت فجر اليوم الجمعة لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة الأمن الوطنى فى تونس بالاحتفاظ يشاب لشبهة تورطه فى الاعتداء طعنا بسكين على أفراد أمن قرب إحدى الكنائس بشارع الحرية وسط العاصمة. وفق "موازييك" .

وتفيد معطيات البحث بأنه وفي حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم الجمعة اقترب العنصر المشتبه بكونه ن من عوني أمن تابعين للادارة العامة لحماية المنشآت قرب إحدى الكنائس بشارع الحرية وتوجه مباشرة نحوهما، حاملا سكينا وطعن الأوّل على مستوى الكتف فيما أصيب الثاني على مستوى اليد ثم لاذ بالفرار.