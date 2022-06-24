الخارجية الروسية: الناتو على شفا صراع مسلح مع موسكو وسياستنا النووية أساسها الردع

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو التى أعلنت نفسها "تحالف نووى" تتأرجح بشكل ‏خطير على شفا صراع مسلح مع روسيا، مؤكدة أنه رغم ذلك فإن عقيدة روسيا النووية تستند فقط ‏لمنطق الردع.‏

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "البيانات التي أُدلي بها عشية مؤتمر ‏الدول الأطراف (في معاهدة حظر الأسلحة النووية) في سياق النزاع الأوكراني، بشأن التهديدات المتبادلة ‏باستخدام الأسلحة النووية، وكذلك البيانات الفردية بشأن "الابتزاز النووي" المزعوم، لا يسعها إلا أن ‏تثير الحيرة".‏

وأوضحت زاخاروفا أن "نهج روسيا يستند فقط إلى منطق الردع، بما في ذلك في الظروف الحالية، عندما ‏تكون دول الناتو التي أثارت تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقت حملة هجينة ضد روسيا وأعلنت نفسها ‏تحالف نووي تتأرجح بشكل خطير على شفا نزاع مسلح مباشر".‏

وأضافت: "سواء رغب أحد في ذلك أم لا، ما دامت الأسلحة النووية موجودة، يظل منطق الردع وسيلة ‏فعالة لمنع الاشتباكات النووية والحروب واسعة النطاق"، مشيرة إلى أن تشويه جوهر السياسة الروسية ‏في هذا المجال لأغراض دعائية، استناداً إلى افتراض عدم جواز شن حرب نووية، غير مقبول على ‏الإطلاق".‏

ونددت بقرار قادة الاتحاد الأوروبي منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، وقالت إن ‏هذا القرار "يؤكد أن احتكارا جيوسياسيا لفضاء مجموعة الدول المستقلة (التي تضم العديد من ‏جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) يتواصل بقوة بهدف احتواء روسيا".‏

وأكدت أن بروكسل تلجأ إلى "وسائل ابتزاز سياسي واقتصادي" وتمارس ضغوطا على الدول المرشحة ‏لتفرض "عقوبات غير مشروعة" على موسكو.‏