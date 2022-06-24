وأكد الجيش اللبنانى - في بيان اليوم الجمعة، أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تنوعت بين الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات 64 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.

وأشار الجيش اللبناني أنه تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.