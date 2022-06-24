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أكرم القصاص
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الجزائر: 50 مليار دولار عائدات نفطية متوقعة نهاية العام

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:00 ص
الجزائر: 50 مليار دولار عائدات نفطية متوقعة نهاية العام علم الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الجزائر أنه من المتوقع أن يبلغ حجم عائداتها النفطية 50 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

جاء ذلك على لسان مدير مجمع "سوناطراك" الجزائرى الحكومى للخدمات النفطية توفيق حكار خلال استعراضه، اليوم، حصيلة المشاريع النفطية المنجزة خلال الفترة الماضية أمام الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة تفقدية لولاية وهران (شمال غربى الجزائر).

وأوضح حكار أن حجم صادرات بلاده النفطية بلغ 4ر35 مليار دولار أمريكى فى العام الماضي، بزيادة 75 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن متوسط سعر النفط الجزائري "مزيج الصحراء بلاند" شهد ارتفاعا بنسبة 68 بالمائة في نهاية مايو العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وبخصوص الاكتشافات النفطية الجديدة في بلاده، أكد توفيق حكار أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2022 سجلت 35 اكتشافا جديدا للمحروقات، بحجم إجمالى قدر بـ 307 ملايين طن بترول.
 


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