اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 02:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التخطيط: 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:00 ص
التخطيط: 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات صورة ارشيفية وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انفقت الدولة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 312 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 36%. 

 

وعن أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها فى مجال الحماية الاجتماعية وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى رفع كفاءة منظومة الدعم العينى حيث بلغ إجمالى مخصصات دعم السلع التموينية حوالى 559 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة، يستفيد منه حالياً 64 مليون مواطن، بمعدل نمو 193% مقارنة بالسنوات الثمان التى سبقتها، وذلك فى ضوء ارتفاع المخصص للفرد من 15 جنيه عام 2014 إلى 50 جنيه حالياً، بنسبة نمو 233%، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعى، حيث أطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في مارس 2015، ضمن الجهود المبذولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى، وقد بلغت قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" حوالي 121 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها، مما ساهم في نمو عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) فى 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) في 2022.


الحماية الاجتماعية

برامج الحماية الاجتماعية

وزارة التخطيط

الدعم المقدى

السالع التمونبية



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التخطيط: 3.3 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الإسكان والنقل

الخميس، 23 يونيو 2022 11:09 ص

التخطيط: تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال 8 سنوات.. الدولة توجه 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية ونصيب محافظات الصعيد 34% منها.. ارتفاع عدد الجامعات الحكومية لـ 27 جامعة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:30 م

التخطيط: مصر تتوسع فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية خلال الـ8 سنوات

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:00 ص

التخطيط: 8 مليارات جنيه حجم مشروعات حياة كريمة في الصحة

الأحد، 19 يونيو 2022 07:00 ص

علاج 20 مليون مواطن على نفقة الدولة بتكلفة 50 مليار جنيه خلال 8 سنوات

السبت، 18 يونيو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة