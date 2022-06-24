اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمنزل فى منطقة الصف بالجيزة

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:46 م
التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمنزل فى منطقة الصف بالجيزة حريق_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمنزل اشتعل به حريق بمنطقة الصف في الجيزة، لحصر الخسائر والتلفيات التى لحقت يه، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال مالك المنزل، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل في الصف، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق منزل

حريق منزل بالصف

مركز الصف

امن الجيزة



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