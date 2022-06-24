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البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:00 ص
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومى
وكالات

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جدد جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكى التأكيد بأن الإدارة الأمريكية لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال كيربي خلال إيجاء صفحي قدمه للصحفيين الخميس أنه حتى في حال استمرار القتال هناك لفترة أطول. فإن الإدارة الأميركية لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.  

ورداً على سؤال حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها القتال في أوكرانيا، قال كيربي: "لا أعتقد أن أحداً يمكنه أن يعطي إجابة دقيقة". ولكنه أعاد إلى الأذهان تصريحات سابقة صدرت عن الجانب الاميركي مفادها أن "الصراع يمكن أن يكون طويلا".

 وأضاف كيربي، عندما سئل، هل ستتصاعد احتمالات نشوب صراع بين الولايات المتحدة وروسيا في حال طال أمد الحرب؟ فقال "كان الرئيس (جو بايدن) واضحًا للغاية عندما قال إن قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا، وما سنفعله هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".


جون كيربى

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