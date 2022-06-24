الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من كارثة عالمية بسبب النقص المتزايد فى الغذاء

كتبت ريم عبد الحميد

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم يواجه كارثة بسبب النقص المتزايد فى الغذاء حول العالم، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشتيدبرس الأمريكية.

وقال أنطونيو جوتيريش، إن الحرب فى أوكرانيا قد زادت من التعطيل الذى تسببه فيه التغير المناخى ووباء كورونا وعدم المساواة ليؤدى إلى أزمة جوع عالمية غير مسبوقة تؤثر بالفعل على مئات الملايين من الناس.

وفى رسالة بالفيديو إلى المسئولين من عشرات الدول الغنية والنامية المجتمعين فى العاصمة الألمانية برلين، قال جوتيرتش إن هناك خطر حقيقى من إعلان مجاعات متعددة فى عام 2022، محذرا من أن عام 2023 قيد يكون أسوأ.

وأوضح جوتيريش أن المحاصيل فى جميع أنحاء آسيا وأفريقيا الأمريكيتين ستتأثر حيث يكافح المزارعون فى جميع أنحاء العالم للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة.

وأضاف أن مشكلة الوصول إلى الغذاء هذا العام يمكن أن تصبح نقصا عالميا فى الغذاء العام المقبل. ولن تكون هناك دولة محصنة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه الكارثة.

وقال جوتيرتش إن مفاوضى الأمم المتحدة يعملون على اتفاق لتمكين أوكرانيا من تصدير الغذاء، بما فى ذلك عبر البحر الأسود، والسماح لروسيا بجلي الغذاء والأسمدة إلى السوق العالمية بدون قيود.

كما أنه دعا إلى تخفيف ديون الدول الفقيرة للمساعدة فى الحفاظ على اقتصادها ومساعدة القطاع الخاص على إرساء استقرار أسواق الغذاء العالمية.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد أعلن اليوم، الجمعة، التزامه بتقديم حزمة كبيرة من الدعم لمساعدة البلدان الأكثر تضررًا من ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية ونقص الأسمدة وخاصة العديد من دول الكومنولث.

وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني أنه بسبب الحرب في أوكرانيا وصلت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عامًا ويواجه أكثر من 275 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالفعل جوعًا حادًا منذ بداية عام 2022.