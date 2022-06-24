الأمن العام الأردنى يعلن تحديد هوية المشتبه به بقتل الطالبة إيمان إرشيد

كتب محمد جمال

أعلنت مديرية الأمن العام، الجمعة، أنها حددت هوية المشتبه به بقتل فتاة فى جامعة خاصة، لكن البحث عنه ما زال مستمرا، حسبما ذكرت شبكة المملكة.

وأوضح الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام أن فريق التحقيق الخاص المشكل لمتابعة التحقيقات في حادث مقتل فتاة داخل جامعة خاصة عمل منذ اللحظة الأولى، وتمكن من "تحديد هوية الجانى الذى خطط لجريمته، وحاول قدر الإمكان إخفاء هويته وأثره عبر أساليب مضللة".

وتحدث الناطق عن "مداهمة منزله ومواقع عدة، ولم يُعثر عليه هناك، وما زال البحث عنه جارياً".

‏وشدّد على أن "فريق التحقيق يواصل البحث عن ذلك الشخص بعد أن تحديد هويته؛ ليتم إلقاء القبض عليه وتسليمه ليد العدالة ليلقى جزاءه العادل على ما اقترفه من جريمة نكراء".

وطالب الناطق الإعلامي بالالتزام بما صدر عن الجهات القضائية بمنع النشر في القضية، مؤكدا أن الأمن العام ستنشر كل جديد، وبما لا يتعارض مع مجريات التحقيق، ولا يؤثر على سيره.

وأكد بأن أى تصريح بخصوص القضية سيتم بشكل رسمي، وواضح بالتنسيق مع الجهات القضائية وعبر وسائل الإعلام كافة.