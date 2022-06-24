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افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى.. اليوم

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:00 ص
افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى.. اليوم مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى
قنا- صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مركز الدعوة الالكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى وعقد ندوة تثقيفية عن الشباب، اليوم الجمعة.

وقال الداودي، إن المحافظة ستستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسوف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدى عبدالرحى القنائى، وعقب ذلك سيفتتحان مركز الدعوة الالكترونية بالمسجد، ثم حضور الندوة التثقيفية بعنوان "دور الشباب فى بناء الأوطان" بقصر ثقافة قنا.

وتفتتح مديرية الأوقاف بقنا 21 مسجد فى مراكز أبوتشت وفرشوط ونقادة ونجع حمادى ودشنا وقوص وقرية دندرة والجبلاوى، ما بين إحلال وتجديد.

 


وزارة الاوقاف

مسجد عبد الرحيم القنائي

محافظ قنا

مساجد بقنا

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