افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى.. اليوم

وقال الداودي، إن المحافظة ستستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسوف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدى عبدالرحى القنائى، وعقب ذلك سيفتتحان مركز الدعوة الالكترونية بالمسجد، ثم حضور الندوة التثقيفية بعنوان "دور الشباب فى بناء الأوطان" بقصر ثقافة قنا.

وتفتتح مديرية الأوقاف بقنا 21 مسجد فى مراكز أبوتشت وفرشوط ونقادة ونجع حمادى ودشنا وقوص وقرية دندرة والجبلاوى، ما بين إحلال وتجديد.