اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 06:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا

الجمعة، 24 يونيو 2022 05:13 م
استقالة رئيس حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا اوليفر دودن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد سلسلة من النتائج الانتخابية السيئة، من بينها هزيمة مرشحي حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في اقتراعين فرعيين، أعلن رئيس الحزب أوليفر دودن استقالته، وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا للحزب" مضيفا "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن ويجب على أحد ما تحمل مسئولية ذلك".

ومُنِي جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية، خصوصا في دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا، إذ خسر المحافظون في هونيتن اند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

لكنّ جونسون كان أكد في وقت سابق أنه يرفض الاستقالة، حتى في حال الفشل، قائلاً للصحافيين المرافقين له في رواندا حيث يشارك في قمة الكومنولث "هل أنتم مجانين؟".

كما أضاف حينها "بشكل عام لا تفوز الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الفرعية ولا سيما في منتصف فترة حكمها"، مؤكدا "أنه متفائل".

لكن الوضع لايبدو مواتياً لحكومة بوريس إذ بلغت نسبة التضخم أعلى مستويات منذ أربعين عاما - أكثر من 9 بالمئة - ما يثير مزيدا من التحركات الاجتماعية، بينما فشلت مؤخرا محاولة مثيرة للجدل لترحيل مهاجرين إلى رواندا.

يأتي كل ذلك بعد أشهر من مسلسل فضيحة الحفلات الذي أضيفت إليه فضيحة أخرى سميت "كاري جيت" وتتعلق بمحاولات متكررة مفترضة من جانب جونسون للحصول على وظائف مدفوعة الأجر لزوجته كاري.


اوليفر دودن

بريطانيا

المحافظين

جونسون

بوريس جونسون



الموضوعات المتعلقة

بريطانيا تقدم 15 مليون إسترلينى لدعم دول الكومنولث لمواجهة التهديدات الإلكترونية

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:06 م

كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال وسط مخاوف من تفشيه فى بريطانيا وأمريكا

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:03 م

جارديان: خلاف دبلوماسى بين بريطانيا وأمريكا بسبب الصيد بالقارة القطبية الجنوبية

الجمعة، 24 يونيو 2022 01:34 م

بعد 6 أعوام على "التصويت الكبير".. 6 مشكلات تواجه بريطانيا بسبب "بريكست".. فساد المحاصيل والتضخم ونقص العمالة أبرزها.. ونواب يطالبون جونسون بإجراءات استثنائية.. واستطلاع: 52% من البريطانيين يرون المشروع فاشلا

الجمعة، 24 يونيو 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة