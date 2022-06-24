وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة 25200 ليرة لكل دولار في زيادة بلغت 300 ليرة عن متوسط سعر أمس الذي سجل 24900 ليرة لكل دولار، فيما ارتفع سعر الصرف في السوق غير الرسمية ليسجل 30 ألف ليرة لكل دولار، وبلغ في مكاتب الصرافة 29500 ليرة لكل دولار.