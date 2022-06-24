إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم خلال مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو المطامير بسبب خلافات الجيرة، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية والعصى بقرية كوم الفرج دائرة مركز أبو المطامير ووجود مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: ح. ع 25 سنة، بطلق ناري في الساق، وم ع. ع، 23 سنة، بطلق ناري في الساق، وم. ع. ع، 21 سنة، بطلق ناري بالساق والوجه، وم ز. م 45 سنة، بطلق ناري، وع ع . ع، 45 سنة بطلق ناري، وع ح. ح 36 سنة، بطلق ناري بالساق والرأس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي تحت حراسة أمنية مشددة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.