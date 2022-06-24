إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وميكروباص بدار السلام سوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث المركز بوقوع مصادمة على الطريق بمدخل قرية الكشح دائرة مركز دار السلام بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى نتج عن الحادث إصابة محمد . ح . م 28 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم وأحمد . أ 27 سنه بجرح بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم وهشام . ر . ع 24 سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيمن ومصطفي . م . ع 25 سنة بكسر مضاعف بالساق اليسري تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي التحقيق.