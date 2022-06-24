إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية الزراعى بقها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، إصابة 11 شخصا، إثر انقلاب أتوبيس مينى باص بمطلع كوبري قها، اتجاه بنها، جرى الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين لمستشفى قليوب ومستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بانقلاب أتوبيس ميني باص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمطلع كوبري قها اتجاه مدينة بنها.

على الفور انتقل رجال الامن والمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب أتوبيس ميني باص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمطلع كوبري قها، اتجاه مدينة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف، ونقل المصابين لمستشفيا قليوب وبنها الجامعي.

فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور فيما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق ومنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد تجنيب الأتوبيس من الطريق.