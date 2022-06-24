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إصابة 10 أشخاص فى انفجار أسطوانات غاز شمال الصين

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:45 ص
إصابة 10 أشخاص فى انفجار أسطوانات غاز شمال الصين انفجار - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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أفادت سلطات مدينة سانخي في شمال الصين بإصابة 10 أشخاص على الأقل جراء انفجار قوي وقع صباح اليوم الجمعة في المدينة، مضيفة أن الانفجار وقع في الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي في أحد الشوارع التجارية للمدينة.

وتدل المعلومات الأولية على أن سبب الحادث يعود إلى انفجار اسطوانات للغاز المسال. وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار أسفر عن تحطم النوافذ في عدة عشرات من المباني

ووصل إلى مكان الحادث 112 فردا من خدمة الإنقاذ و20 وحدة من المعدات الخاصة.

هذا وتحقق السلطات المحلية حاليا في ملابسات الحادث.

 

 


الصين

انفجار فى الصين

انفجار اسطوانات غاز فى الصين

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