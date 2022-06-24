إصابة كهربائى توصيلات وعامل بحروق إثر انفجار محول بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب كهربائي توصيلات وعامل كهربائي بحروق متعددة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهما لصعق كهربائي أثناء إنفجار محول كهرباء، وتم نقلهما إلى مستشفى اولاد صقر المركزى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القرين والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى اولاد صقر المركزى بوصول " سامح م ح " 33 عاما كهربائي توصيلات مقيم دائرة مركز اولاد صقر، مصابا بحروق بالزراعين والساقين،و" طارق ف م ح"17 عاما عامل كهربائي مقيم أولاد صقر، مصابا بحروق من الدرجة الأولى بالبطن والذراعين والساقين وحروق سطحية، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاج اللازم لهما ووضعهما تحت الملاحظة.



وتبين من التحريات وبسؤالهما حدوث إصابتهما إثر صعق كهربائي نتيجة انفجار محول كهرباء أثناء العمل عليه، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.