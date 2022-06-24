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إجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية × 15 خطوات

الجمعة، 24 يونيو 2022 02:30 ص
إجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة بخارية × 15 خطوات
كتب عبد الرحمن سيد

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تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، وهى:
 
 
1- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
2- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها.
 
3 - إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
4 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
5 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
6- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
7- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
8- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
9- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
10- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
11- تجهيز 4 صور شمسية.
 
12-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
13- نموذج الاختبار الشفوى.
 
14- نموذج الاختبار العملى.
 
15- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

دراجة بخارية

رخص قيادة

اخبار الحوادث

ادارة المرور

اليوم السابع بلس



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