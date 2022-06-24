حثت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز مكافحة المعلومات المضللة فى مجلس الأمن والدفاع الوطنى الأوكرانى، المواطنين على عدم نشر معلومات حول تحركات الجنود الأوكرانيين والعمليات العسكرية، بما فى ذلك فى منطقة خيرسون.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، "إن مركز مكافحة المعلومات المضللة وهيئة الأركان العامة يناشدان السكان المدنيين والصحفيين وقادة الرأي العام بأنه من غير المقبول الآن نشر أى معلومات حول تقدم القوات المسلحة الأوكرانية وموقعها في منطقة خيرسون".
وأضافت: ثق بقدرات الجيش، ولكن لا تؤذيه باهتمام مفرط، فنحن نكافح عدو كبير. لذلك، قبل أن تكتب أو تقول أي شيء، يرجى وزن كل كلمة حتى لا تتسبب فى ضرر".
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