وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة، "إن مركز مكافحة المعلومات المضللة وهيئة الأركان العامة يناشدان السكان المدنيين والصحفيين وقادة الرأي العام بأنه من غير المقبول الآن نشر أى معلومات حول تقدم القوات المسلحة الأوكرانية وموقعها في منطقة خيرسون".

وأضافت: ثق بقدرات الجيش، ولكن لا تؤذيه باهتمام مفرط، فنحن نكافح عدو كبير. لذلك، قبل أن تكتب أو تقول أي شيء، يرجى وزن كل كلمة حتى لا تتسبب فى ضرر".