أمن الدقهلية يكشف هوية جثة شاب ملقاة فى الأراضى الزراعية

فريق المحافظات

عثر أهالى قرية ديمشلت التابعه لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية، على جثمان شاب فى العقد الـ3 من عمره ملقى بالأراضى الزراعية، حيث قاموا بإبلاغ النقطة التابعة للقرية، والتى قامت بإبلاغ مركز الشرطة.



تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء السيد سلطان، إخطارا من البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من نقطة قرية ديمشلت بعثور أهالى القرية على حثمان شاب مجهول الهوية.



تم تشكيل قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس والتوجه إلى مكان البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات الأولية توصلت قوات الأمن إلي هوية الشخص، وتبين أن الجثمان لشخص يدعي محمود عوض جعفر، 25 عام، مقيم قرية كفر العلو، مصاب بجرح في الرقبة.

تم تحرير محضر بالواقعة، نقل الجثمان لمستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت بتحويل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



