أسعار النفط تسجل 110.41 دولار لبرنت و104.65 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 110.41 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.65 دولار للبرميل.

وأطلقت السلطات السويدية خطة طوارئ لتزويد المستهلكين بالغاز، تحسبا لاضطراب إمدادات الغاز الروسى، بسبب العقوبات الغربية على روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وكالة الطاقة السويدية إن انتقال السويد إلى إمدادات الغاز في حالات الطوارئ، يوفر الوقود خطوة بخطوة لجميع مناطق البلاد وستغطي هذه الإجراءات في المرحلة الأولى المناطق الجنوبية والغربية للمملكة.

وأعلنت الجزائر أنه من المتوقع أن يبلغ حجم عائداتها النفطية 50 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

جاء ذلك على لسان مدير مجمع "سوناطراك" الجزائرى الحكومى للخدمات النفطية توفيق حكار خلال استعراضه، اليوم، حصيلة المشاريع النفطية المنجزة خلال الفترة الماضية أمام الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة تفقدية لولاية وهران (شمال غربى الجزائر).

وأوضح حكار أن حجم صادرات بلاده النفطية بلغ 35.4 مليار دولار أمريكى فى العام الماضي، بزيادة 75% مقارنة بعام 2020.

ورفع بنك هاميلتون أحد حاملى السندات السيادية لسريلانكا دعوى قضائية فى الولايات المتحدة، بعد تخلف الدولة الآسيوية عن سداد ديونها للمرة الأولى، وتبلغ قيمة السندات التى يمتلكها البنك 250 مليون دولار تستحق فى الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل.

وأكد رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينج، أن اقتصاد بلاده قد "انهار تماما"، مما جعلها غير قادرة على دفع تكاليف الضروريات مثل واردات النفط.

تأتى هذه التصريحات بعد شهور من النقص الحاد فى السلع الغذائية الرئيسية والوقود والكهرباء.

وقال ويكرمسينج لنواب البرلمان السريلانكى: "نواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص فى الوقود والغاز والكهرباء والطعام. اقتصادنا انهار بالكامل".