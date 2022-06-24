اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 12:58 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 24 يونيو 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4.25 جنيه للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيهات.
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات.
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات .
‏‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه .
‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه .
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 20 جنيها
- فاصوليا 12‎ جنيها.
‏- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‏‎- وورق عنب 19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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