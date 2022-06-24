أخبار مصر.. الحكومة تنفى توقف تنفيذ مشروع "حياة كريمة" بأسوان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتوقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع داخل محافظة أسوان وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون توقف، وأن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، مُوضحةً أن المشروع بمحافظة أسوان تضمن 1106 مشروعات مدرجة بالمبادرة حتى الآن بتكلفة 21.5 مليار جنيه، وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية أُم و116 قرية تابعة و380 نجعاً وكفر وعزبة، وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد من أكبر المشروعات التنموية الشاملة في تاريخ مصر، وقد أدرجته الأمم المتحدة على منصتها كواحد من أبرز البرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، يتم تنفيذ المشروعات داخل القرى بمحافظة أسوان مرحلياً حيث تم الانتهاء من 239 مشروعاً، فيما جارٍ العمل في 638مشروعاً معظمهم بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بينما جارٍ التجهيز لبدء 229 مشروعاً معظمهم بقرى مركزي أسوان ودراو.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



انخفاض طفيف بالحرارة غدا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.



القوات المسلحة تنعى شيخ المجاهدين فى سيناء الشيخ حسن على خلف

تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشيخ حسن على خلف شيخ المجاهدين فى سيناء والذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 72 عاما، وكان الفقيد له دوراً بطولياً فى حرب أكتوبر المجيدة والذى سيظل خالداٌ فى سجل التاريخ .

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولأهالى سيناء بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

بالزغاريد والأغانى.. حجاج بيت الله الحرام يغادرون مطار القاهرة.. صور

شهدت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، منذ قليل، أجواء احتفالية لمئات مودعى الحجاج، حيث أطلقت السيدات الزغاريد ورددن الأغانى، خارج الصالة الموسمية بالمطار، قبل سفر الحجاج إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي على تشكيل فريق من العلاقات العامة، لاستقبال الحجاج وانهاء إجراءات سفرهم، وخاصة كبار السن.

وتسير مصر للطيران علي مدار اليوم الجمعة 8 رحلات لنقل حجاج بيت الله الحرام تقلع، وذلك بواقع 6 رحلات إلي المدينة المنورة ورحلتين إلى جدة من بينهم رحلة لنقل حجاج باماكو لنقل إجمالي 1900 حاجا من حجاج وزراة التضامن والصحة وقرعة الدقهلية والغربية وبعثة الداخلية وعمل.

ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين الي السعودية عبر شركتي مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة.



الداخلية التونسية تحبط عملية إرهابية استهدفت مؤسسة الرئاسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مؤسسة الرئاسة، مؤكدة أن هناك تهديد يستهدف حياة الرئيس قيس سعيّد، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وكشفت الداخلية التونسية، عن اعتقال إرهابي كان يحاول استهداف مؤسسة الرئاسة، وأن هناك تهديدات إرهابية خطيرة تستهدف تقويض الأمن في البلاد.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة عن أنه يجري التحقيق مع 3 مسؤولين بتهم غسيل أموال داخل الدولة التونسية.