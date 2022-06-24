أخبار مصر.. "الحج والعمرة": وصول أكثر من 214 ألف حاج المدينة المنورة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: تغير المناخ يعرقل خططنا التنموية ويهدد الأمن المائى والغذائى، "الحج والعمرة": وصول أكثر من 214 ألف حاج المدينة المنورة حتى أمس.

"الحج والعمرة": وصول أكثر من 214 ألف حاج المدينة المنورة حتى أمس

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 214212 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام، وفق بيان لسفارة السعودية.

الرئيس السيسى: تغير المناخ يعرقل خططنا التنموية ويهدد الأمن المائى والغذائى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه فيما يتعلق بتغير المناخ، فإن آثاره السلبية على كوكبنا أصبحت أمراً واقعاً نشعر به في كافة دولنا، يعرقل خططنا التنموية، ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي.

الرئيس السيسى: مصر عملت على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والمعاشات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر عملت على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مثل مبادرتي "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، وفي ذات الوقت، تسعى مصر بكل دأب إلى التحول إلى مركز للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر إنتاجها والتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الرئيس السيسى أمام "بريكس": الإرهاب أكبر تحدى يواجه البشرية فى عصرنا الحالى

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص تجمع "بريكس" على تبني رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية، خاصة فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموى ودعم تمويل التنمية، مؤكدًا ضرورة ألا تأتي الجهود المنصبة نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً، وهي الدول التي لازالت تعاني من نقص في تمويل التنمية بما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ أجندة 2030، كما أنه يتعين على المجتمع الدولي بأسره أن ينخرط بشكل أكثر فعالية وإيجابية في جهود تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية والحصول على التمويل اللازم لذلك.

الرئيس السيسى: مستمرون فى تنفيذ مبادرات لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا "تاريخيا" بإلغاء الحق فى الإجهاض

ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق للإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973، ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل، بحسب "سكاى نيوز".

رئيس الوزراء يهنئ عاملى الجهاز الإدارى للدولة باليوم العالمى للخدمة العامة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة

الرئيس السيسى يحذر من تأثير جهود معالجة الأزمة الاقتصادية على دعم التنمية بالدول النامية

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص تجمع البريكس على تبنى رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية، خاصة فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموي ودعم تمويل التنمية.

تعرف على ضوابط حضور محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف فى المنصورة

وضعت الجهات المعنية ضوابط لتغطية محاكمة قاتل فتاة المنصورة، وذلك قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة

ورقة اللغة العربية للثانوية العامة.. اعرف أفضل طريقة للإجابة عن سؤال النحو

يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

دنيا عبد العزيز تنشر صورا جديدة من حفل زفافها

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز محبيها ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام عدة صور جديدة لها، من سيشن حفل زفافها، وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز بإطلالة أنيقة ومميزة اعتمدت على اختيار فستان زفاف مطرز بالفضي، وهو ما نال إعجاب محبيها ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام.

الجارديان: الجنس مقابل العمل.. فضيحة تضرب شركات أمريكية لصناعة الملابس بهايتى

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية "سياسة كارثية" تعمل بها شركات أمريكية لصناعة الملابس فى هايتى، وهى " الجنس مقابل العمل"، حيث ذكرت الصحيفة قصة مارى التى أمضت أقل من شهر فى مصنع للملابس بعاصمة هاييتى، حيث كانت مثل غيرها من العاملات تصنع الملابس لمجموعة من العلامات التجارية الأميركية الشهيرة، حتى تعرضت لابتزاز صريح، وتقول مارى لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن مدير الأمن فى المصنع وجه لها إنذارا نهائيا: إما أن تمارس معه الجنس وإما أن تُطرد من العمل.

خليك واعى.. لا صحة لواقعة شك فتاة بدبوس فى الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "جريمة شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى"، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال وسط مخاوف من تفشيه فى بريطانيا وأمريكا

وسط مخاوف من انتشار وتفشي شلل الأطفال من جديد بعد ظهوره في مياه الصرف الصحي في المملكة المتحدة نقدم فى س وج، كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال، لذلك يحرص الخبراء على اللقاح للوقاية من الفيروس.

"استئناف المنصورة" تصدر بيانا بشأن قضية نيرة أشرف وترفض التلميحات ضد المحكمة

أصدرت محكمة أستئناف المنصورة، اليوم، الجمعة، بيانا أعلنت فيه رفضها للتلميحات غير المقبولة والتي صدرت بحق هيئة المحكمة والمنوط بها نظر قضية محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف والمقرر عقدها الأحد المقبل بمحكمة جنايات المنصورة.

شكة الدبوس أخطرها..5 شائعات نفتها الدولة الأسبوعين الماضيين (إنفوجراف)

فى الآونة الأخيرة تعرضت مصر لكم كبير من الشائعات المغرضة، والتى تركز بشكل أساسى على القضايا التى تهم المواطن مثل التموين والدعم والتعليم، ناشروها ومروجوها ليس هدفهم مجرد البحث عن تريند فقط، بل إثارة البلبلة والفوضى فى المجتمع.