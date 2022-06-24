أبو الغيط: هناك مقترح بعقد اجتماع تشاورى للقادة العرب على هامش القمة العربية بالجزائر

كتب بيشوى رمزى

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن القمة العربية المقبلة سوف تتناول تداعيات الحرب الراهنة فى أوكرانيا، وعلى رأسها أزمة الغذاء.

وأوضح أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية، أن القمة سوف تناقش تقريرا عن الأمن الغذائي العربي، وهو التقرير المطلوب من وزراء خارجية الدول العربية منذ عدة شهور سابقة.

وكشف أبو الغيط عن مقترح تتداوله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودولة الجزائر باعتبارها دولة الضيافة حول عقد قمة تشاورية للقادة العرب مغلقة، على هامش القمة العربية وذلك من اجل مزيد من التنسيق فيما بينهم.