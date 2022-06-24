اليوم السابع
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أبو الغيط: هناك مقترح بعقد اجتماع تشاورى للقادة العرب على هامش القمة العربية بالجزائر

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:24 م
أبو الغيط: هناك مقترح بعقد اجتماع تشاورى للقادة العرب على هامش القمة العربية بالجزائر أبو الغيط
كتب بيشوى رمزى

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن القمة العربية المقبلة سوف تتناول تداعيات الحرب الراهنة فى أوكرانيا، وعلى رأسها أزمة الغذاء.
 
وأوضح أبو الغيط، في تصريحات تلفزيونية، أن القمة سوف تناقش تقريرا عن الأمن الغذائي العربي، وهو التقرير المطلوب من وزراء خارجية الدول العربية منذ عدة شهور سابقة.
 
وكشف أبو الغيط عن مقترح تتداوله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ودولة الجزائر باعتبارها دولة الضيافة حول عقد قمة تشاورية للقادة العرب مغلقة، على هامش القمة العربية وذلك من اجل مزيد من التنسيق فيما بينهم.

أبو الغيط

جامعة الدول العربية

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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