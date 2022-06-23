5 أضرار تصيب لثتك وأسنانك بسبب التدخين.. أبرزها سرطان الفم

كتبت فاطمة خليل

رغم أن غالبية الناس يدركون أن التدخين ضار بصحتهم، إلا أن ضرره يصيب أسنانك بشكل سلبي، حيث يمكن أن يتسبب التدخين في العديد من المشكلات الطبية المختلفة، والتي يمكن أن يؤدي بعضها إلى أمراض تهدد الحياة. إنه سبب رئيسي للوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها وبعض الحالات الصحية الخطيرة و بحسب موقع "health" سنتعرف على أبرز الأضرار على اللثة والأسنان بسبب التدخين.

5 طرق يضر بها التبغ أسنانك ولثتك



1. رائحة الفم الكريهة



عادة ما يعاني الأشخاص الذين يدخنون من رائحة الفم الكريهة والتي يشار إليها باسم "رائحة النفس المدخنة"، وهي رائحة كريهة تنتج عن دخان السجائر التي تتواجد في الحلق والرئتين بعد التوقف عن التدخين.

بالإضافة إلى التبغ ، تحتوي السيجارة على عدد كبير من المواد الكيميائية الأخرى، بعضها ضار للغاية ويساهم في روائح التنفس الكريهة.

يترك التدخين هذه المركبات الكيميائية في فمك، والتي عند دمجها مع اللعاب، يمكن أن تؤدي إلى رائحة كريهة تنبعث من فمك.

من الصعب جدًا التخلص من الرائحة لأن جميع منتجات التبغ تقريبًا تسبب رائحة الفم الكريهة، ولكن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعدك في التخلص من الرائحة.

2. أمراض اللثة



الأشخاص الذين يدخنون لديهم المزيد من البلاك لذا تتطور لديهم أمراض اللثة بسرعة أكبر من أولئك الذين لا يدخنون. يضر التبغ أسنانك عن طريق إتلاف اللثة لأنه يستنفد إمدادات الأكسجين في الدم، مما يمنع اللثة المصابة من الشفاء.

يمكن أن تعطل منتجات التبغ الوظيفة الطبيعية لخلايا أنسجة اللثة، إنه يجعل لثتك ضعيفة ، مما يجعلها حمراء ومتورمة وتنزف بسهولة.

3. تلطيخ الأسنان



سنوات من التدخين تترك الأسنان مع بقع التبغ التي يصعب إزالتها، تخترق البقع المينا وأحيانًا العاج، وتحتوي منتجات التبغ على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، بما في ذلك النيكوتين والقطران، وكلاهما من المصادر الرئيسية لتغير اللون، تترك هذه المواد الكيميائية بقعًا على أسطح الأسنان وسيحتاج الشخص إلى اللجوء إلى طرق تبييض الأسنان.

4. فقدان الأسنان



أمراض اللثة من أكثر أسباب فقدان الأسنان شيوعًا، والتدخين عامل رئيسي يساهم في تطور المرض، المدخنون المزمنون أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة بشكل سريع، ونتيجة لذلك ، لا ينتهي الأمر بالمدخنين فقط في نهاية المطاف بفقدان أسنانهم، ولكن معدل نجاح إجراءات زراعة الأسنان يكون أقل بالنسبة للمدخنين عنه بالنسبة لغير المدخنين.

5. سرطان الفم



يرتبط مضغ التبغ بزيادة خطر الإصابة بسرطان الخدين واللثة والشفاه، تحتوي منتجات التبغ على مواد كيميائية مسببة للسرطان تسمى مسببة للسرطان والتي تلحق الضرر بالحمض النووي للشخص، ويمكن أن يتطور سرطان الفم أيضًا في منطقة الفم حيث يُحتفظ بالتبغ.

الطلاوة البيضاء هي بقعة بيضاء تظهر في الفم أو الحلق من التبغ الذي لا يُدَخَّن والذي يسبب سرطان الفم.