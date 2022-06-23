458 مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالعام المالى الجديد

كتب عبد اللطيف صبح

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، والتى أقرها مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأخيرة، عن تخصيص مبلغ 458 مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام.

وتم تخصيص مبلغ يزيد عن 446 مليار جنيه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موزعة كالتالى:

الحق فى التعليم 69 مليار جنيه.

الحق فى الصحة 46 مليار جنيه.

الحقوق الثقافية 7 مليارات جنيه.

الحق فى العمل 50 مليار جنيه.

الحق فى السكن اللائق 120 مليار جنيه.

الحق فى الضمان الاجتماعى 41 مليون جنيه.

الحق فى الغذاء 57 مليار جنيه.

الحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى 97 مليار جنيه.

كما تم تخصيص مبلغ يزيد عن 12 مليار جنيه لدعم حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، موزعة كالتالى:

حقوق المرأة 8 مليارات جنيه.

حقوق الطفل 2 مليار جنيه.

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 122 مليون جنيه.

حقوق الشباب 2 مليار جنيه.

حقوق كبار السن 12 مليون جنيه.