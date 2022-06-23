اليوم السابع
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457 رحلة جوية لنقل 61 ألف راكب اليوم بمطار القاهرة لدول عربية وعالمية

الخميس، 23 يونيو 2022 12:38 م
457 رحلة جوية لنقل 61 ألف راكب اليوم بمطار القاهرة لدول عربية وعالمية مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 61 ألف راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 457 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.
 
وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 223 رحلة على متنهم 33,397 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 234 رحلة على متنهم 27,852 راكبا.
 
وحسب المصادر فان وجهات السفر تشمل نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، برلين، أثينا، روما، البحرين، الكويت، ليبيا، تونس، أسطنبول، بروكسل، الدار البيضاء، الدوحة، أمستردام، دمشق، أكرا، البحرين، جدة، المدينة المنورة، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، نيروبى، لاجوس، بغداد، بيروت، عنتيبى، دبى، الشارقة، أبوظبى، عدن، رأس الخيمة، تونس.
 
وفى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، أمستردام، فيينا، الكويت، ليبيا، دبى، الدوحة، البحرين، أبوظبى، إسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، الرياض، الشارقة، سيون، بيروت، أبوظبى، عدن، بيروت.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات  لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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