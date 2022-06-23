11 مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2020/2021

كتب: مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2020/2021 وكان من أهم مؤشراتها بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11 مليار م3 عـام 2020/2021.

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1119محطـة بكمية انتـاج قدرها 9.9 مليار م3 عام 2020/2021، وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الإرتوازية 1580 محطـة بكـمية انتاج قـدرها مليـار م3 عـام 2020/2021 .

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 45 محطة بكمية انتاج قدرها 0.08مليــار م3 عــام 2020/2021 ، وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار ( التحلية ) 32 محطة بكمية انتاج قدرها 0.05 مليار م3 عام 2020/2021 .

وبلغ متوسط نصيـب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 م3عام 2020/2021 مقـابل 110.1م3 عام 2019/2020، وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 82.6 م3عام 2020/2021 مقابل 84.7م3 عــــام 2019/2020 ، وبلغـت نسبة الفاقـد مـن الميـاه 27.9٪ عام 2020/2021 مقابـل 28.4٪ عام 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.8٪ .

وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى 99.3٪، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 96.8٪ عام 2020/2021، وببلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التـــابعة للشـركة القابضة 97.2٪ بينما بلغت 96.4٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2020/2021.

وبلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 475 محطة عام 2020/2021مقابل 455 محطة عـام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4٪، وبلغ اجمالى كمـية الصـرف المعالج 5.23مليار م3 عام 2020/2021مقابل 5.13 مليار م3 عـام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.9٪ .