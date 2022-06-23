10 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مصنع منسوجات فى الشرقية.. صور

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق مصنع منسوجات، وذلك بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران.

ونشب قبل قليل، حريق بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع ضحايا، فيما أفاد شهود عيان بوقوع إصابات بين عدد من العمال وصل إلى 14 عاملا.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس، وأنباء عن وقوع إصابات، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



جانب من الحريق (1)



جانب من الحريق (2)



حريق بمصنع منسوجات ووقوع إصابات بين العمال بالشرقية



حريق بمصنع منسوجات ووقوع إصابات بين العمال بالشرقية2



حريق بمصنع منسوجات ووقوع إصابات بين العمال بالشرقية3



حريق بمصنع منسوجات ووقوع إصابات بين العمال بالشرقية4







