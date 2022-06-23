اليوم السابع
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‫وزير الزراعة يبحث مع أمين جائزة خليفة التعاون فى مجال التغيرات المناخية

الخميس، 23 يونيو 2022 02:48 م
‫وزير الزراعة يبحث مع أمين جائزة خليفة التعاون فى مجال التغيرات المناخية وزير الزراعة مع الدكتور عبد الوهاب زايد
كتبت أسماء نصار

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التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبد الوهاب، زايد الأمين العام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى وبحث معه النهوض بصناعة النخيل، بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز  البحوث الزراعية.
 
وتناول اللقاء إطلاق مبادرة دولية مشتركة للمحافظة على واحات النخيل فى مواجهة التغيرات المناخية، كما تناول أيضا إطلاق الخريطة المناخية لأصناف التمور المصرية، وكذلك التعاون فى مجال مكافحة سوسة النخيل والاستعداد لتنظيم المهرجان الدولى السادس للتمور المصرية بمحافظة أسوان فى سبتمبر المقبل.
 
حضر الاجتماع الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزى للنخيل، الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية ومدير مركز التغيرات المناخية ، الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي ممثل وزارة التجارة والصناعة.

الزراعة

سوسة النخيل

التغيرات المناخية

التمور



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