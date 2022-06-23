وقال التقرير، الصادر اليوم الخميس، أن ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الخامسة فى هذة الدول معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد ما لم يتلقوا أغذية علاجية فورية، والعدد في تزايد مستمر كل دقيقة.

وأكدت المنظمة،أن أزمة الجوع العالمية المتصاعدة أجبرت منذ بداية العام حوالي 260 ألف طفل إضافى – طفل كل 60 ثانية – على المعاناة من الهزال الشديد بما في ذلك في القرن الأفريقى ووسط منطقة الساحل الأفريقى، ولفتت إلى أن هذا الارتفاع في حالات الهزال الشديد يضاف إلى المستويات الحالية لنقص تغذية الأطفال التي حذرت منها يونيسيف .

وأوضح التقرير، أن أسعار المواد الغذائية مستمرة فى الارتفاع بسبب الحرب فى أوكرانيا والجفاف المستمر بسبب تغير المناخ في بعض البلدان جنبا إلى جنب مع الصراع في بعض الأحيان والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فترة وباء كورونا والتي أدت إلى زيادة إنعدام الأمن الغذائي والتغذوي للأطفال في جميع أنحاء العالم وتسبب مستويات كارثية سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة .

وأكدت يونيسيف، تكثيف جهودها في 15 بلدا من البلدان الأكثر تضررا استجابة للأزمة وأنها سوف تقوم بتضمين أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان واليمن وذلك في خطة تسريع للمساعدة في تجنب انفجار وفيات الأطفال والتخفيف من الأضرار طويلة الأجل للهزال الشديد وهو الشكل الأكثر وضوحا وفتكا لنقص التغذية والذي يؤدي إلى ضعف أجهزة المناعة ويزيد من خطر الوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة بنسبة تصل إلى 11 مرة مقارنة بالأطفال الذين يتغذون جيدا .

وقدر تقرير المنظمة الأممية، أن حوالي 40 مليون طفل على الأقل في 15 دولة هى الأكثر تضررا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد مما يعني أنهم لا يتلقون الحد الأدنى من النظام الغذائي المتنوع الذي يحتاجون اليه للنمو والتطور في مرحلة الطفولة المبكرة، علاوة على ذلك فإن حوالي 21 مليون طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد مما يعني أنهم يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية مما يعرضهم لخطر الهزال الشديد .

من ناحية أخرى .. لفت التقرير إلى أن أسعار الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام لعلاج الهزال الشديد ارتفعت في الوقت نفسه بنسبة تصل إلى حوالي 16% في الأسابيع الأخيرة بسبب الارتفاع الحاد في تكلفة المكونات الخام مما ترك ما يصل إلى 600 ألف طفل إضافي دون الحصول على العلاج المنقذ للحياة ومعرضين لخطر الموت.

