وكيل تموين الأقصر: حملات محلات الأعلاف نجحت فى ضبط 4.5 طن قمح حتى الآن

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه تواصل المديرية حملاتها اليومية على محلات بيع الأعلاف فى المدن والقرى المختلفة، وذلك لضبط كميات القمح المحلى التى يتم بيعها داخل تلك المحلات بالمخالفة للقانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 4.5 طن حتى الآن.



وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى استمرار ملاحقة المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الاتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين، حيث تمكن رجال المديرية فى يوم واحد من ضبط 360 كيلو جرام قمح لدى إحدى محلات الأعلاف بناحية حاجر الضبعية، كما تم ضبط 590 كيلو جرام قمح لدى محل أعلاف غير مرخص آخر بناحية أرمنت الحيط، وكذلك 120 كيلوجرام لدى محل "عطارة وعطور ماركت" غير مرخص بناحية القرنة.



وأوضح وكيل تموين الأقصر، أنه قامت إدارة تموين إسنا بحملة تموينية مكثفة، نجحت فى ضبط كمية من الأقماح بأحد محلات بيع الأعلاف تزن 540 كجم، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها بشونة مطحن سلندرات اسنا، كما تم ضبط كمية قدرها 2.160 طن قمح محلي داخل محل مستلزمات زراعية بناحية البعيرات مركز القرنة، وتم التحفظ على القمح المضبوط ونقله إلى شونة أرمنت،



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه صدرت القرارات الوزارية التموينية بتجريم الاتجار في القمح المحلي أو تهريبه واقتصار التعامل فيه على الجهات التسويقية التابعة لوزارة التموين، كما تم إصدار التعليمات وتم التنبيه على جميع المزارعين بجميع بشتى وسائل الاعلام، مناشداً المزارعين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الدولة وتوريد نسبة القمح التى حددتها الدولة عن كل فدان، حيث يتم الآن مراجعة عمليات التوريد لدى جميع الموردين والقمح الذى تم توريده إلى جميع الشون والصوامع والمطاحن، حيث سيتم محاسبة المخالفين وسيتم محاسبة كل من يخالف التعليمات، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين فى توريد القمح سواء بعدم التوريد أو فى توريد كميات أقل من 12 أردب للفدان.

