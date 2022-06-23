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أكرم القصاص
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وفد من نادى دبى للصحافة يزور "اليوم السابع".. ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال

الخميس، 23 يونيو 2022 09:13 م
وفد من نادى دبى للصحافة يزور "اليوم السابع".. ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال وفد نادى دبى للصحافة يزور اليوم السابع

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زار وفد من نادى دبى للصحافة برئاسة منى المرى مقر مؤسسة "اليوم السابع"، اليوم، الخميس، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة، وكان فى استقباله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع".

 

ضم وفد نادى دبى للصحافة كلا من، ميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة، وجاسم الشمسي مدير العلاقات الإعلامية، ومريم الملا مدير برنامج العضوية، ومحفوظة بن سلم مدير تطوير البرامج والتدريب الإعلامى وخالد جمال مسؤول العلاقات الإعلامية و حصة المطروشى مسؤول الفعاليات.

 

وتعرف وفد نادى دبى للصحافة خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة.

 

والتقى الوفد بقيادات تحرير اليوم السابع وهم دينا عبد العليم النائب الأول لرئيس التحرير، ومن رؤساء التحرير التنفيذيين الزملاء وائل السمرى، وهمت سلامة، وإبراهيم أحمد، ومحمود جاد رئيس قسم الشئون الخارجية، ومحمد السيد مسؤول ملف الهيئات الإعلامية، والزميلة إيمان حنا، وأشاد الوفد بتليفزيون اليوم السابع، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

 

ومن جانبها، أعربت منى المري عن سعادتها البالغة لهذه الزيارة، مثنية على ما يتمتع به "اليوم السابع" من احترافية عالية قائمة على جهود شباب مبدع وتكنولوجيا متطورة تحاكى غرف الأخبار العالمية الشاملة.

 

وتحدثت منى المرى عن جائزة الصحافة العربية، والتي تهدف لدعم وتنمية الدور الإيجابي والتنموي الذي تلعبه الصحافة في خدمة قضايا المجتمع ، وتشجيع الصحفيين العرب على الابتكار والابداع من خلال تكريم المتميزين منهم على مدار دوراتها المختلفة.

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