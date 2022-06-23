اليوم السابع
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وزير المالية القطرى: علاقتنا مع مصر أخوية وتاريخية

الخميس، 23 يونيو 2022 10:36 ص
وزير المالية القطرى: علاقتنا مع مصر أخوية وتاريخية الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري
كتب - أحمد يعقوب

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عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطرى على بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادى، المنعقد في الدوحة تحت شعار: «تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي».  
 
أكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون الثنائى، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين؛ على نحو يساعد فى تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما فى ذلك الضرائب والجمارك، مما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويتسق مع التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، من أجل خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا التى أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.
 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر أصبحت أرضًا خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فى مختلف المجالات، موضحًا أن المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصًا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة.
كان الوزيران قد قاما بتوقيع مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.
 
وقال على بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن علاقتنا مع مصر، أخوية وتاريخية، موضحًا أن قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية.

وزارة المالية

المالية

الاقتصادي العالمي

منتدى قطر الاقتصادي



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