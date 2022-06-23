وزير الطيران المدنى: توفير كافة التسهيلات والخدمات لإنجاح قمة المناخ

كتب أحمد مصطفى

قال المركز الإعلامى لوزارة الطيران في بيان له صباح اليوم الخميس، إن لقاء تشاورى بين الطيار محمد منار وزير الطيران والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وذلك للوقوف على آخر الإستعدادات بشان استضافة مصر لقمة المناخ نوفمبر المقبل.

وحسب البيان يأتى اللقاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التنسيق بين جميعالوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الدولة المصرية استعدادا لاستضافة الدورة الـ والأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (Cop 27) بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم

فقد استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة الطيران في إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزيران لمتابعة التجهيزات والإجراءات الخاصة بهذا الحدث العالمي

تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بكافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث العالمى لكى يخرج بالصورة التى تليق بمكانة وقدرات مصر الحديثة.

كما ناقش الوزيران الملفات التي تخص وزارتي الطيران والبيئة والتي سيتم مناقشتهاخلال فعاليات المؤتمر وعلاقتها بالتغيرات المناخية بالإضافة إلى مناقشة آليات مشروع تحويل المطارات المصرية إلى مطارات صديقة للبيئة، واستخدام نظم الخلايا الشمسية بالمطارات.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن متابعة الاستعدادات الخاصة بقمة المناخ تأتى فى مقدمة أولويات وزارة الطيران المدنى فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بإخراج هذا الحدث العالمي بما يليق بمكانة مصر وريادتها اقليميا ودوليا وفىإطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا على أهمية التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث الهام من خلال تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية لضيوف مصر من جانب وزارة الطيران وشركاتها التابعة على متن طائرات مصر للطيرانوالمطارات بالتنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الحدث بصفة عامة وبينوزارتى الطيران والبيئة بصفة خاصة مشيدًا بالجهود التي تبذلها فرق العمل بمختلفالوزارات المعنية من أجل إنجاح المؤتمر وإظهاره بالصورة المشرفة التي تليق بمصرالحديثة

وقال وزير الطيران المدنى إن المسئولية تجاه الحفاظ على البيئة تُعد واحدة من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية وزارة الطيران المدنى من خلال استخدام أحدث التقنيات وأفضلها من حيث الكفاءة البيئية فيما يخص المطارات والطائرات والمحركات

وأشار " منار " إلى أن وزارة الطيران المدنى اتخذت خطوات مُبكرة ومتواصلة فىاستخدام الطاقة المتجددة النظيفة وفق استراتيجية تحويل المطارات المصرية إلى مطاراتصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية واستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة بما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض انبعاثات الكربون.

وأضاف الطيار محمد منار أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الطيران المدنى للمتابعة والتنسيقبشأن الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر وتشكيل فرق عمل من الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة وصول وسفر الوفود مؤكدًا علي جاهزية المطارات المصرية لاستقبال ضيوف مصرفى قمة المناخ

وأشار وزير الطيران إلى أنه سيتم تكثيف الرحلات الجوية بين القاهرة وشرم الشيخ خلالفترة انعقاد المؤتمر بالإضافة إلى تقديم حزمة من البرامج السياحية المتميزة لضيوفالمؤتمر وتنظيم حملة دعائية للمؤتمر فى جميع المطارات المصرية وعلى متن طائراتالشركة الوطنية

ومن جانبها قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية اللقاء الشكر لوزيرالطيران المدنى وفريق العمل المعاون بوزارة الطيران على كافة الجهود المبذولة فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم cop27 ،

كما أوضحت أنه تم الاضطلاع على كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة بوزارة الطيرانالمدنى من حيث التنظيم والخدمات اللوجستية التى ستقدمها الوزارة والعمل على توفيركافة التسهيلات للوفود المشاركة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطارات بالإضافة إلى تقديم أعلي مستوي من الخدمات لضيوف المؤتمر القادمين على متن طائرات شركة مصر للطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ تمهيداً لعرضها فى اجتماع اللجنة العليا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لابد من الإتفاق على كافة النقاط الخاصة بالتعامل مع وفودالدول المشاركة فى المؤتمر من وزراء ومفاوضين وخبراء فى ضوء الالتزام باتفاقيات الدولالمضيفة وتحديد العروض والتخفيضات التى ستقدمها مصر الطيران للمشاركين بالمؤتمرمن الدول المختلفة والإعلان عنها على الموقع الإلكترونى للمؤتمر ووسائل التواصلالإجتماعى وعبر تطبيقات الموبايل الخاصة بالمؤتمر والموقع الخاص بالأمم المتحدةبالصفحة الخاصة بالمؤتمر مع العمل على زيادة عدد الرحلات الداخلية بين القاهرة وشرمالشيخ خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر بالإضافة إلى تخصيص نقاط تشغيل مباشرة لنقلالمشاركين إلى شرم الشيخ .

وأشارت وزيرة البيئة أنه سيتم تجهيز فيديوهات مصورة عن مدينة شرم الشيخ والسياحة البيئية وموضوعات تغير المناخ لعرضها فى الشاشات الموجودة بصالات بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات تقدم نبذة مختصرة لضيوف مصر عن المؤتمر مع تجهيز عدد من اللوحات الإعلانية عن المؤتمر .. كما أوضحت الوزيرة ان هناك عدد منالنقاط يمكن التعاون فيها مع وزارة الطيران ومنها توفير عدد من الأجنحة لمصر للطيران بالمؤتمر لتقديم خدماتها من خلالها وضرورة وضع آلية لمعرفة أعداد المشاركين فى المؤتمروأوقات وصولهم للتنسيق الجيد للمؤتمر.

حضر اللقاء باسم سامي مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام ومحمد حماد معاون وزير الطيران والدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة والتغير المناخى بوزارة الطيران والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي ولفيف من قيادات الوزارتين