وأضاف لافروف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/: أن موقف روسيا تجاه التسوية السورية واضح، مؤكدا ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا.



وأكد ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تجاه الأراضي السورية، وآخرها الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي والتي أدت إلى توقفه عن العمل، والإضرار بآلية إيصال الشحنات الإنسانية جوا.



ولفت الوزير إلى أن الجانب الروسي تقدم بطلب لبحث الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي أمميا ومعالجة هذا الأمر، ومنع وقوع مثل هذه الاعتداءات مستقبلا.



وأعلنت وزارة النقل السورية، أمس، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة اعتبارا الخميس 23 يونيو، وذلك بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الاستهداف الإسرائيلي الأخير.